Sieben Millionen: Sanabria verlässt Betis

Antonio Sanabria bricht seine Zelte bei Betis Sevilla ab. Dem Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio zufolge zieht es den 24-jährigen Stürmer in die Serie A zum FC Turin. Die beiden Klubs seien sich in der Nacht über die Transfermodalitäten einig geworden. Noch heute soll Sanabria in Turin unterschreiben.

In der laufenden Saison kam der Paraguayer 16 Mal für Betis zum Einsatz und erzielte drei Treffer. Turin greift nun tief in die Tasche und überweist sieben Millionen Euro nach Andalusien. Drei weitere Millionen können durch Boni hinzukommen.