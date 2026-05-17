Schalke hat neuen Knipser am Haken

Um in der kommenden Bundesliga-Saison eine gute Rolle spielen zu können, muss sich am Kader des FC Schalke 04 einiges ändern. Gesucht werden vor allem Qualität, die richtige Mentalität und – nicht zuletzt – für die klammen Knappen bezahlbares Gesamtpaket.

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Einen Spieler, der in dieses Profil passt, hat der Aufsteiger in Österreich ausgemacht. Wie der ‚Kurier‘ berichtet, ist Schalke in das Rennen um Mittelstürmer Elias Havel eingestiegen. Mehr noch: Die Königsblauen sollen sich sogar in der Pole-Position um die Verpflichtung des ehemaligen österreichischen U21-Nationalspielers vom TSV Hartberg befinden.

Hartberg träumt von Transferrekord

Der Tabellensechste hat bereits jetzt die Kaufoption in Höhe von 300.000 Euro für den Leihspieler des Linzer AK gezogen und möchte den 23-Jährigen ein Jahr vor Vertragsende lukrativ weiterverkaufen. Dem ‚Kurier‘ zufolge erhofft sich Hartberg einen neuen Rekordtransfer, bislang liegt die Bestmarke bei 1,3 Millionen Euro.

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Auch der 1. FC Köln ist dem Vernehmen nach an Havel dran, der in der laufenden Saison 16 Tore und vier Vorlagen in 33 Pflichtspielen sammeln konnte. Doch Schalke hat den FC in den Verhandlungen überholt.