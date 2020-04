Zentrale Änderungen: DFB passt seine Spielordnung an

Der DFB wappnet sich mit einer Anpassung seiner Spielordnung für mögliche Szenarien im weiteren Verlauf der Coronakrise. Laut dem Dachverband des deutschen Fußballs handelt sich um die „weitreichendsten Eingriffe in die Spiel- und Jugendordnung in der Geschichte des DFB“.

Die Maßnahmen betreffen sämtliche Spielklassen ab der dritten Liga. Für Bundesliga und zweite Liga gelten sie nicht, hierfür ist die DFL zuständig. Die neue Fassung beinhaltet erstens die Möglichkeit, die Saison 2019/20 über den 30. Juni hinaus zu verlängern. Damit wird den Ligen der Druck genommen, eine sportliche Entscheidung bis zu diesem Datum herbeiführen zu müssen.

Zweitens können Spielberechtigungen, Wechselfristen und Verträge über Juni hinaus zeitlich angepasst werden. Auch in dieser Hinsicht erhöht sich also der Spielraum für die Vereine und Regionalverbände.

Als dritten Punkt regelt der DFB das Szenario eines Saisonabbruchs. Tritt dieser Fall ein, können Sonderregelungen zu Auf- und Abstieg getroffen werden, wie auch immer die dann im Einzelnen aussehen.

