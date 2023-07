Mega-Vertrag: Mbappé startet Verhandlungen mit Al Hilal

300 Millionen Euro Ablöse, mehrere Hundert Millionen Gehalt – die Zahlen, die Al Hilal Kylian Mbappé (24) und dessen Noch-Arbeitgeber Paris St. Germain vorgelegt haben soll, sind atemberaubend. Ob die Saudi Pro League den sportlichen Ansprüchen des Franzosen genügt, sei mal dahingestellt. Wirtschaftlich gesehen kann Mbappé aber eigentlich gar nicht anders, als einen Deal zumindest in Erwägung zu ziehen.

Nur logisch, dass die Spielerseite inzwischen mit Al Hilal in Kontakt getreten ist, um über eine Zusammenarbeit zu verhandeln. Das berichtet die spanische Zeitung ‚as‘, die ihre Informationen nach eigenen Angaben aus Mbappés Umfeld bezogen hat. Aktuell stelle sich dabei vor allem die Laufzeit als Knackpunkt heraus.

Ziel bleibt Real

Auch das verwundert nicht, schließlich ist anzunehmen, dass Mbappé seinen Aufenthalt in Saudi-Arabien so kurz wie möglich halten will. Sein großes Ziel – das gilt als offenes Geheimnis – ist Real Madrid. Während der Spieler seine Zeit bei Al Hilal als Übergangssaison verstehen dürfte, pocht der Klub aus Dschidda auf eine zweijährige Zusammenarbeit.

Es wird sich zeigen, ob beide Seiten in dieser Frage übereinkommen. PSG jedenfalls, auch das verwundert wenig, soll dem Angebot aus Saudi-Arabien bereits zugestimmt haben. Der Klub aus der französischen Hauptstadt will seinen Stürmerstar auf keinen Fall ohne Ablöse im nächsten Jahr ziehen lassen.