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FT-Kurve Bundesliga

FC Bayern: Fans wünschen sich Read

von Remo Schatz
1 min.
Givairo Read im Rotterdam-Trikot @Maxppp

Givairo Read (20) ist ein Dauerthema beim FC Bayern. Bereits vor einem Jahr kamen erste Gerüchte auf, der Rekordmeister arbeite an der schnellen Verpflichtung des Rechtsverteidigers von Feyenoord Rotterdam. Und auch in diesem Herbst halten sich die Gerüchte über einen bayrischen Winter-Vorstoß hartnäckig. Das Votum der FT-Leser fällt deutlich aus, 64 Prozent der 1.388 Befragten wünschen sich den pfeilschnellen Außenverteidiger an der Säbener Straße.

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Sollte der FC Bayern bei Givairo Read einen neuen Vorstoß wagen?
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Mit 36 Prozent sieht eine deutliche Minderheit keinen Bedarf in München nach einem neuen Rechtsverteidiger und befindet, dass der Kader bereits „gut genug besetzt“ sei. Die Ablöse für den Kapitän der niederländischen U21-Nationalmannschaft wird auf 25 Millionen Euro taxiert, dem Vernehmen nach blockiert allerdings Sacha Boey (26) die mögliche Read-Verpflichtung. Sollte Sportvorstand Max Eberl im Januar einen Abnehmer finden, wäre der Kaderplatz frei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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