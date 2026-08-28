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Bundesliga

25 Millionen: Larsson vor Blitz-Transfer

Hugo Larsson macht bei Eintracht Frankfurt kurz vor Transferschluss wahrscheinlich noch den Abflug. 25 Millionen Euro sind im Gespräch.

von David Hamza - Quelle: Sky
Hugo Larsson im SGE-Trikot @Maxppp

Hugo Larsson (22) steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Laut ‚Sky‘ hat der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt die Freigabe für Verhandlungen erhalten.

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Larsson befinde sich aktuell in London, um mit zwei Vereinen Gespräche zu führen, darunter Crystal Palace. Die Eintracht soll 25 Millionen Euro fordern.

Larssons Vertrag läuft bis 2029. Der Schwede (zwölf Länderspiele) war vor drei Jahren für neun Millionen Euro von Malmö FF nach Frankfurt gekommen. Jetzt wittert die SGE ein dickes Transferplus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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