Wolfsburg: Kovac deutet weitere Transfers an

Für Niko Kovac ist das Transferfenster des VfL Wolfsburg nach der Verpflichtung von Top-Neuzugang Lovro Majer (25) noch nicht geschlossen. „Wir gucken immer noch, was der Markt eventuell hergibt“, so der Trainer der Wölfe auf der heutigen Pressekonferenz über mögliche Neuzugänge, „es sind noch zwei Wochen zu gehen, da müssen wir schauen.“

Aber auch auf der Abgabenseite soll sich in Wolfsburg noch was tun: „Es wird noch das eine oder andere geben an Abgängen. Wir sind im Moment schon ziemlich viele.“ Tatsächlich zählt der aktuelle VfL-Kader 31 Profis. Mehr oder weniger heiße Abschiedskandidaten sind etwa Innenverteidiger Maxence Lacroix (23), Mittelfeldspieler Aster Vranckx (20) und Angreifer Maximilian Philipp (29).