Angebot abgelehnt: James will zurück nach Europa

James Rodríguez will nach Europa zurückkehren. Laut Fabrizio Romano hat der einstiges Spielmacher von Real Madrid und des FC Bayern dafür nun ein Angebot von Botafogo aus Brasilien ausgeschlagen.

James steht noch bis 2024 beim Al-Rayyan SC in Katar unter Vertrag, will den Wüstenstaat aber verlassen. Wohin es ihn in Europa ziehen könnte, ist aktuell völlig offen. Zuletzt war der 30-jährige Kolumbianer für den FC Everton am Ball.