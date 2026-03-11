FC Bayern: Die Tendenz bei Ulreich

Sven Ulreich (37) könnte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern erneut um ein weiteres Jahr verlängern. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird es von Vereinsseite kein Veto geben, auch Ulreich selbst stehe einer Verlängerung offen gegenüber.

Seine Entscheidung will der Torhüter laut ‚kicker‘ nicht daran knüpfen, ob Manuel Neuer (39) seine Karriere beendet. In dem Fall will Bayern nach aktuellem Stand Jonas Urbig (22) zur Nummer eins aufbauen und einen neuen Ersatzkeeper verpflichten, Ulreich wäre bei einem Verbleib weiter als Nummer drei eingeplant. Da Neuer und Urbig verletzt ausfallen, wird Ulreich am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen.