Menü Suche
Kommentar 24
Bundesliga

FC Bayern: Die Tendenz bei Ulreich

von David Hamza - Quelle: kicker
1 min.
Sven Ulreich beim Aufwärmen @Maxppp

Sven Ulreich (37) könnte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern erneut um ein weiteres Jahr verlängern. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird es von Vereinsseite kein Veto geben, auch Ulreich selbst stehe einer Verlängerung offen gegenüber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seine Entscheidung will der Torhüter laut ‚kicker‘ nicht daran knüpfen, ob Manuel Neuer (39) seine Karriere beendet. In dem Fall will Bayern nach aktuellem Stand Jonas Urbig (22) zur Nummer eins aufbauen und einen neuen Ersatzkeeper verpflichten, Ulreich wäre bei einem Verbleib weiter als Nummer drei eingeplant. Da Neuer und Urbig verletzt ausfallen, wird Ulreich am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) zu seinem ersten Saisoneinsatz kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (24)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Sven Ulreich

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Sven Ulreich Sven Ulreich
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert