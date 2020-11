Spanien - Deutschland 6:0 | Dreimal die Sechs beim historischen DFB-Debakel

Wie erwartet waren die Hausherren von Beginn an um Spielkontrolle bemüht und setzten der uneingespielten deutschen Defensive mit hohem Pressing zu. Der erste Treffer spielte den Spaniern demnach voll in die Karten. In der Folge wurde die DFB-Elf vorgeführt und fing sich folgerichtig bis zur Halbzeit noch zwei weitere Buden. Die deutschen Gäste konnten sich ihrerseits keine Torchance erspielen.

Wer damit gerechnet hatte, die Deutschen würden in der der zweiten Halbzeit alles auf eine Karte setzen, wurde eines besseren belehrt. Die Spanier nahmen zwar einige Gänge raus, beherrschten die Gäste aber dennoch spielerisch und ließen in der 77. Minute lediglich einen einzigen Torschuss von Serge Gnabry zu. Die Löw-Elf ergab sich vollends ihrem Schicksal, ließ in allen Mannschaftsteilen ein Aufbäumen vermissen und schlich nach dem Schlusspfiff wie geschlagene Hunde vom Feld.

Torfolge

1:0 Morata (17.): Bei einer Ecke der Spanier stimmt die Zuteilung der deutschen Elf nicht. Fabián schlägt den Ball lang auf den zweiten Pfosten, wo Gnabry im Rücken Morata übersieht. Der spanische Mittelstürmer hat keine Mühe, über Neuer einzuköpfen.

2:0 Torres (33.): Auf der linken Angriffsseite bekommen die Spanier Koke freigespielt. Der Mann von Atlético findet im Sechzehner Olmo, der mit seinem Kopfball an der Latte scheitert. Der Ball fällt aber Torres vor die Füße, der wuchtig mit links ins lange Eck abzieht.

3:0 Rodri (38.): Wieder treffen die Spanier nach einer Fabián-Ecke. Dieses Mal pennt Gündogan in der Mitte, der Rodri zugeteilt war. Mit zwei schnellen Schritten enteilt der 29-Jährige dem deutschen Mittelfeldlenker und köpft ins lange Eck ein.

4:0 Torres (55.): Die DFB-Elf wird ausgekontert wie eine Schulmannschaft. Der eingewechselte Tah rückt zu schnell raus und macht so den Raum hinter sich für Gaya auf. Der läuft in den Sechzehner und spielt auf Höhe des Elfmeterpunkts quer auf Torres, der mühelos einschiebt.

5:0 Torres (72.): Torres schnürt den Hattrick, bedanken kann er sich dabei beim dreifachen Vorlagengeber Fabián. Vom eigenen Strafraum spielen sich die Spanier mit wenigen Pässen vor das Neuer-Tor, wo Torres mit einem starken Schuss verwandelt.

6:0 Oyarzabal (89.): Mit einem einzigen Ball überspielt der überragende Rodri die gesamte deutsche Hintermannschaft. Gaya pflückt die Kirsche, dribbelt in Richtung Tor und legt vor Neuer quer auf Oyarzabal, der kurz vor der Torlinie nur noch einschieben muss.

Die Noten

Eingewechselt:

46‘ Tah (5) für Süle

61‘ Waldschmidt für Sané

61‘ Neuhaus für Goretzka

76‘ Henrichs für Werner