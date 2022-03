Carrizo wird zum jüngsten MLS-Profi

Der New York City FC macht Maximo Carrizo zum jüngsten Vertragsspieler der MLS-Geschichte. Das Toptalent unterzeichnet beim Klub aus der US-Metropole einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf eine zusätzliche Saison. Seinen 14. Geburtstag feierte der Mittelfeldspieler erst am gestrigen Montag.

NYCFC-Sportdirektor David Lee sagt über das Eigengewächs: „Dies ist ein historischer Moment sowohl für den Klub als auch für die MLS. Er ist ein besonderer und extrem talentierter Spieler und es war spannend zu sehen, wie er sich in den vergangenen Jahren in unserer Akademie entwickelt hat.“

The youngest signing in @MLS history 🗽 @NYCFCYouth



Maximo Carrizo is New York City blue, through and through 💙 @Dumbomoving