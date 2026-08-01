Infantino beendet FIFA-Alleingang

Die FIFA hat ihre Investorenpläne aufgrund des immensen Gegenwinds durch die unterschiedlichen Kontinentalverbände für beendet erklärt. „Nachdem wir uns alle Standpunkte aufmerksam angehört haben, ist deutlich geworden, dass das Projekt zu Spaltungen geführt hat, die – unabhängig vom Ausmaß der Unterstützung – nicht mehr im Interesse des ursprünglich angestrebten Ziels liegen“, begründet FIFA-Präsident Gianni Infantino den Schritt in einem öffentlichen Statement.

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Infantino hatte einen milliardenschweren Verkauf von Anteilen an den Weltmeisterschaften an Investoren angestrebt, um noch mehr Profit zu machen. Daraufhin drohten UEFA, CONCACAF und AFC mit dem Boykott des nächsten Großturniers. Diese Solidarität hat nun dazu geführt, dass Infantino seine Bereicherungsfantasien zu den Akten legen muss.