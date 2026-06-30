VfB-Flirt Nazinho hat unterschrieben

Die AS Monaco hat den Poker um Flávio Nazinho für sich entschieden. Der 22-jährige Linksverteidiger kommt von Cercle Brügge und unterschreibt im Fürstentum einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen rund fünf Millionen Euro nach Belgien.

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𝐅𝐥𝐚̀𝐯𝐢𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐧𝐡𝐨 est Rouge & Blanc ! 🇲🇨



Le latéral gauche portugais de 22 ans rejoint l’AS Monaco en provenance du Cercle Bruges et s’engage jusqu’en juin 2030.



Bienvenue Flàvio ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2026

Auch der VfB Stuttgart bekundete konkretes Interesse an Nazinho, geht nun aber leer aus. Der Portugiese war im Sommer 2024 für knapp eine Million von Sporting Lissabon nach Brügge gewechselt und steuerte dort in 94 Pflichtspielen sechs Tore und 16 Vorlagen bei.