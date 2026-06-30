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Offiziell Ligue 1

VfB-Flirt Nazinho hat unterschrieben

von Fabian Ley
1 min.
Flávio Nazinho im Training @Maxppp

Die AS Monaco hat den Poker um Flávio Nazinho für sich entschieden. Der 22-jährige Linksverteidiger kommt von Cercle Brügge und unterschreibt im Fürstentum einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen rund fünf Millionen Euro nach Belgien.

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Auch der VfB Stuttgart bekundete konkretes Interesse an Nazinho, geht nun aber leer aus. Der Portugiese war im Sommer 2024 für knapp eine Million von Sporting Lissabon nach Brügge gewechselt und steuerte dort in 94 Pflichtspielen sechs Tore und 16 Vorlagen bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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