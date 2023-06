Bayern-Wechsel: Klare Tendenz bei Walker

Der Poker um Kyle Walker geht aus Sicht des FC Bayern offenbar in die richtige Richtung. Laut ‚Sky‘ geht die Tendenz dahin, dass der 33-Jährige im Sommer zum Rekordmeister wechselt.

In den vergangenen Tagen fand dem Pay-TV-Sender zufolge ein erstes persönliches Treffen mit dem Engländer statt. Ebenjenes scheint allem Anschein nach erfolgreich verlaufen zu sein. ‚Sky‘ zufolge könnte es bei Walker nun schnell gehen.

Vor allem finanziell soll sich der Wechsel an die Säbener Straße für Walker auszahlen. Laut dem Bezahlsender winkt dem schnellen Defensivspezialisten in München ein höheres Gehalt als bei Manchester City. Bereits bekannt war: Beim amtierenden Meister soll der Routinier einen Vertrag bis 2025 erhalten, der per Option um eine weitere Spielzeit verlängert werden kann.