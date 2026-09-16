Die Entscheidung, Arijon Ibrahimovic (20) am Deadline Day per Leihe mitsamt einer acht Millionen Euro schweren Kaufoption an den FC Augsburg abzugeben, sorgte mancherorts für Stirnrunzeln. Schließlich verbleibt mit Luis Díaz somit nur noch ein etatmäßiger linker Flügelstürmer im Kader des Rekordmeisters. Da der Kolumbianer in dieser Saison mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hat, werden die Rufe nach einer hochkarätigen Alternative lauter.

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Auch Díaz selbst hätte sich mehr Konkurrenz auf seiner Position gewünscht. Im Interview mit ‚Sky‘ erklärte der 29-Jährige: „Natürlich will ich immer spielen, ich liebe es zu spielen. Das ist normal. Aber wenn jemand da ist, der auf meiner Position helfen kann: Herzlich willkommen. Das hilft sehr, wenn die Dinge nicht gut laufen – dann ist der Mitspieler da, um dir zu helfen, und so wechselt man sich ab. Das ist sehr wichtig. Mir hätte es gefallen, aber gut, es ist nicht passiert.“

Der Kolumbianer konnte in der laufenden Spielzeit erst einen Treffer in sechs Pflichtspielen erzielen und läuft somit, ähnlich wie die gesamte Bayern-Mannschaft, noch der brillanten Form der vergangenen Saison hinterher.

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Für Díaz jedoch kein Grund zur Sorge: „Wir sind noch nicht auf diesem Level, aber das halte ich für normal. Normal, weil wir eine hohe Belastung hatten. Wir haben unglaublich viele wichtige Spiele in den vergangenen Monaten bestritten. K.o.-Spiele in der Champions League, im Pokal. Viele von uns waren danach auch noch bei der WM. Dann hast du vergleichsweise wenig Urlaub. Und dann ist es normal, dass die ersten Spiele schwerfallen können.“

Bleibt Díaz langfristig in München?

Díaz fühlt sich seit seiner Ankunft beim deutschen Rekordmeister im vergangenen Sommer pudelwohl und könnte sich auch einen langfristigen Verbleib vorstellen: „Ich habe mich schnell angepasst und wohlgefühlt. Meine Familie ist auch sehr schnell sehr glücklich gewesen. Und das ist eben auch wichtig. Daher hoffe ich, dass ich noch viele Jahre hier beim FC Bayern bleibe und wir weiterhin viele Titel gewinnen. Das ist für mich entscheidend: Ziele haben und Ziele erreichen – mit diesem großen und besonderen Klub.“

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In seiner Debütsaison in Deutschland erzielte der Flügelstürmer in 51 Pflichtspielen 26 Treffer und bereitete 19 weitere vor. Sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2029 datiert.