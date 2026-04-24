Freund reagiert auf Neuer-Bericht

Christoph Freund hat sich zu dem Bericht geäußert, wonach sich Manuel Neuer (40) für eine Verlängerung beim FC Bayern entschieden hat. Auf der Pressekonferenz zeigte sich der Sportdirektor verwundert: „Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Oft wissen die Medien anscheinend mehr als wir. Dieses Gespräch hat es noch nicht gegeben, deshalb bin ich ein wenig verwundert, woher das kommt. Wir haben immer dasselbe gesagt: Wir sind mit Manu im Austausch. Wir hatten immer die gleiche Absprache aber es hat das Gespräch noch nicht gegeben.“

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Die Abendzeitung berichtete heute, dass Neuer sich dazu entschieden hat, seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 zu verlängern. Freunds Aussagen deuten darauf hin, dass Neuer den Rekordmeister noch nicht über seinen Entschluss informiert hat, sollte die Meldung zutreffen. Die endgültige Klarheit dürfte jedenfalls nicht mehr lange auf sich warten lassen.