ManCity: Guéhi besteht ersten Medizincheck

Die Unterschrift von Marc Guéhi bei Manchester City rückt immer näher. Laut Fabrizio Romano hat der Innenverteidiger am heutigen Sonntag den ersten Teil des Medizinchecks bestanden. Weitere Untersuchungen folgen, ehe Guéhi die Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag setzen wird.

Zwischen 20 und 30 Millionen Euro fließen unterschiedlichen Medienberichten zufolge ein halbes Jahr vor dem Vertragsende an Crystal Palace. Die Klubs hatten sich vor wenigen Tagen auf einen vorgezogenen Deal verständigt, wodurch unter anderem der FC Bayern in die Röhre guckt. Bei den Münchnern war eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer zwischenzeitlich ein Thema.