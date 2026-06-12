Mikel Arteta und der FC Arsenal nähern sich in Sachen Vertragsverlängerung immer weiter an. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, haben die Parteien in den vergangenen Wochen bedeutende Fortschritte gemacht. Beide Seiten seien positiv gestimmt, dass der Deal noch vor Beginn der kommenden Saison finalisiert werden kann.

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Arteta, dessen Vertrag bis 2027 Gültigkeit besitzt, wird dem Portal zufolge aktuell mit umgerechnet rund 11,5 Millionen Euro pro Jahr entlohnt. Durch die Vertragsverlängerung winkt dem spanischen Übungsleiter ein satter Gehaltssprung: Laut ‚Teamtalk‘ wird Arteta in die Sphären von Pep Guardiola aufsteigen, dessen Jahressalär bei Manchester City rund 23 Millionen Euro beträgt. Da Guardiola die Skyblues mit Vertragsablauf Ende Juni verlässt, steigt Arteta aller Voraussicht nach zum bestbezahlten Trainer der Premier League auf.