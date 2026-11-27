Auf der Suche nach einem neuen Schienenspieler für die linke Seite hat Manchester United offenbar gute Karten bei Maxi Araújo von Sporting Lissabon. Wie ‚SportWitness‘ berichtet, ist der 26-Jährige offen für einen Wechsel zu den Red Devils im Januar. Ein Transfer in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro sei realistisch.

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Aktuell ist es allerdings durchaus fraglich, ob United eine solche Summe schon im Januar aufbringen kann. Das Team von Mauricio Pochettino hat es im vergangenen Sommer verpasst, einen neuen Linksverteidiger zu verpflichten. Araújo könnte diese Lücke schließen. Am vergangenen Mittwoch konnte sich United beim 2:2 in Lissabon in der Champions League ein Bild vom Uruguayer machen.