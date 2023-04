Bilanz-Skandal immer dramatischer: Drei weitere Serie A-Klubs im Visier

Nicht weniger als 15 Punkte wurden Juventus Turin zuletzt vom Sportgericht des italienischen Fußballs abgezogen. Die Justiz sah es als erwiesen an, dass der Rekordmeister der Serie A über Jahre hinweg mit falschen Angaben im Rahmen von Spielertransfers und -gehältern seine Bilanzen frisiert hatte. Nun deutet einiges darauf hin, dass die Alte Dame damit nicht allein war.

Am heutigen Donnerstag berichteten die großen Medienanstalten des Landes über die laufenden Ermittlungen gegen drei weitere Mitglieder der italienischen Beletage. Konkret handelt es sich um die beiden Hauptstadt-Rivalen Lazio und AS Rom sowie um US Salernitana. Beschuldigt werden unter anderem die Klubbosse Claudio Lotito (Lazio) und Dan Friedkin (Roma).

Auch genanntes Klub-Trio, so der Verdacht, soll über die Jahre Bilanzfälschung betrieben haben. Die Ermittlungen der italienischen Finanzpolizei Guardia di Finanza befinden sich im fortgeschrittenem Stadium. Die Ergebnisse gehen in Kürze an Guiseppe Chiné, Staatsanwalt in Diensten des italienischen Fußballverbands (FIGC). Diesem obliegt die Entscheidung, ob und in welchen Fällen Anklage erhoben wird.