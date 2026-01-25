Menü Suche
Selke über HSV-Comeback: „Besonderer Platz im Herzen“

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Davie Selke im Porträt @Maxppp

Davie Selke fühlt sich von den Lockrufen mancher Anhänger des HSV geschmeichelt, die den 31-Jährigen angesichts der schwachen Offensive gerne wieder in der Hansestadt begrüßen würden. Das bekräftigt der Mittelstürmer von Basaksehir gegenüber der ‚Bild‘: „Es ehrt mich sehr, dass die HSVer mich nicht vergessen haben. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe im Volkspark das mit Abstand schönste Jahr meiner Karriere erlebt. Die Hamburger Fans besitzen einen besonderen Platz in meinem Herzen.“

Im vergangenen Sommer hatte sich Selke nach einer starken Zweitligasaison (22 Tore) mit den Hamburgern nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Stattdessen war er in die Süper Lig gewechselt. Für seinen neuen Klub kam der Angreifer verletzungsbedingt erst auf 14 Einsätze (fünf Tore). Dem HSV drücke er weiterhin die Daumen und setze dabei auf den Neuzugang Damion Downs (21): „Mit ihm habe ich beim 1. FC Köln zusammengespielt. Ruft Damion sein volles Potenzial ab, werden die HSV-Fans noch viel Freude an ihm haben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
