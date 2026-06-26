Die USA sind mit der Arbeit von Nationaltrainer Mauricio Pochettino offenbar rundum zufrieden. Laut ‚The Athletic‘ bietet der Verband dem 54-jährigen Argentinier eine Vertragsverlängerung bis zur WM 2030 an.

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Pochettinos aktueller Vertrag läuft nach der aktuellen Weltmeisterschaft aus, eine Entscheidung wolle er im Anschluss an das Turnier treffen. Die USA haben sich bei der Heim-WM als Gruppensieger für das Sechzehntelfinale qualifiziert, dort wartet am Donnerstag (2 Uhr) Bosnien und Herzegowina.