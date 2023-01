Sporting: Kommt Bellerín als Porro-Ersatz?

Sporting schielt bei der vorsorglichen Suche nach einem potenziellen Ersatz für Pedro Porro (23) zum FC Barcelona. Dort hat es Héctor Bellerín (27) nach Informationen von ‚The Athletic‘ den Verantwortlichen des Lissaboner Topklubs angetan. Derzeit sammeln die Portugiesen Informationen und loten in Belleríns Umfeld die Möglichkeit eines Transfers aus, heißt es weiter.

Zwischen den Vereinen soll es aber noch keinen Kontakt gegeben haben. Sporting will allerdings auf den Fall vorbereitet sein, dass in den Verhandlungen mit Tottenham Hotspur über einen Wechsel von Porro doch noch der Durchbruch gelingt. In Barcelona bleibt Bellerín zumeist nur der Platz auf der Ersatzbank. Unter Xavi Hernandez spielt der Rechtsverteidiger keine große Rolle. In der laufenden Spielzeit stehen nur knapp 500 Spielminuten aus sieben Einsätzen für Bellerín zu Buche.

