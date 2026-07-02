Doppelschlag geplant: Manzambi vor Blitz-Wechsel?

80 Millionen Euro hat Newcastle United mit dem Verkauf von Anthony Gordon (25/FC Barcelona) eingenommen. Weitere 117 Millionen winken für Sandro Tonali (26), der vor einem Wechsel zu Ligarivale Tottenham Hotspur steht. Dank des eingenommenen Geldes planen die Magpies jetzt einen Großangriff auf dem Transfermarkt.

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Senkrechtstarter aus der Bundesliga haben es den Verantwortlichen besonders angetan. Neben der angestrebten 50-Millionen-Verpflichtung von Bazoumana Touré (20/TSG Hoffenheim) will Newcastle auch eine Zusammenarbeit mit Johan Manzambi (20/SC Freiburg) schnellstmöglich eintüten. Der ‚Daily Mail‘ zufolge laufen diesbezüglich konkrete Gespräche.

Mehr noch: Laut Ben Jacobs wächst beim Tabellenzwölften der abgelaufenen Premier League-Saison die Zuversicht, den Deal zeitnah abzuschließen. Auf der Insel geht man davon aus, dass Manzambi für eine Ablöse von 55 Millionen Euro zu haben ist.

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Spielt Freiburg auf Zeit?

Unwahrscheinlich aber, dass Freiburg an einem baldigen Vollzug interessiert ist. Schließlich könnte der Schweizer WM-Fahrer bei dem Turnier weitere Interessenten auf den Plan rufen. Und Manzambis Fokus wird nun ohnehin auf dem Sechzehntelfinale gegen Algerien am morgigen Freitag (5:00 Uhr) liegen.