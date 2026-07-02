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Doppelschlag geplant: Manzambi vor Blitz-Wechsel?

Johan Manzambi sorgt bei der diesjährigen Weltmeisterschaft für Aufsehen. Aufgrund seiner starken Leistungen wird der Mittelfeldspieler für den SC Freiburg kaum über den Sommer hinaus zu halten sein.

von Julian Jasch - Quelle: Daily Mail | Ben Jacobs
1 min.
Johan Manzambi bei der Weltmeisterschaft @Maxppp

80 Millionen Euro hat Newcastle United mit dem Verkauf von Anthony Gordon (25/FC Barcelona) eingenommen. Weitere 117 Millionen winken für Sandro Tonali (26), der vor einem Wechsel zu Ligarivale Tottenham Hotspur steht. Dank des eingenommenen Geldes planen die Magpies jetzt einen Großangriff auf dem Transfermarkt.

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Senkrechtstarter aus der Bundesliga haben es den Verantwortlichen besonders angetan. Neben der angestrebten 50-Millionen-Verpflichtung von Bazoumana Touré (20/TSG Hoffenheim) will Newcastle auch eine Zusammenarbeit mit Johan Manzambi (20/SC Freiburg) schnellstmöglich eintüten. Der ‚Daily Mail‘ zufolge laufen diesbezüglich konkrete Gespräche.

Mehr noch: Laut Ben Jacobs wächst beim Tabellenzwölften der abgelaufenen Premier League-Saison die Zuversicht, den Deal zeitnah abzuschließen. Auf der Insel geht man davon aus, dass Manzambi für eine Ablöse von 55 Millionen Euro zu haben ist.

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Spielt Freiburg auf Zeit?

Unwahrscheinlich aber, dass Freiburg an einem baldigen Vollzug interessiert ist. Schließlich könnte der Schweizer WM-Fahrer bei dem Turnier weitere Interessenten auf den Plan rufen. Und Manzambis Fokus wird nun ohnehin auf dem Sechzehntelfinale gegen Algerien am morgigen Freitag (5:00 Uhr) liegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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