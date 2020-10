Bericht: Favre-Zweifel innerhalb der Mannschaft

Lucien Favre befindet sich in seinem finalen Vertragsjahr bei Borussia Dortmund. Und auf eine weitere Zusammenarbeit deutet momentan sehr wenig hin. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge herrschen Zweifel innerhalb des Teams.

Dort glaube man nicht mehr daran, dass der BVB unter Favre Titel gewinnen kann. Hintergrund ist vor allem die mangelnde Mentalität des Teams, in schwierigen Spielen auf allen Ebenen dagegenzuhalten. Zudem fehle dem Auftritt des zugegebenermaßen sehr jungen Ensembles oft die Reife.

Fragliche Auswechslungen

Die ‚Sport Bild‘ berichtet außerdem davon, dass auch Personalentscheidungen von Favre intern in der Kritik stehen. So sei Haalands Auswechslung beim Stand von 2:2 (Endstand 2:3) im Supercup gegen den FC Bayern in der Mannschaft „auf Unverständnis“ gestoßen. Zur Einordnung: Beim ungefährdeten 4:0 gegen Freiburg in der Bundesliga ließ Favre den von unbändigem Ehrgeiz getriebenen Norweger stattdessen durchspielen.

Gesagt sei aber auch: Favres höflicher und respektvoller Umgang wird von seinen Spielern geschätzt. Dennoch dürfte es eher auf eine Trennung im kommenden Sommer hinauslaufen, sofern Michael Zorc und Co. auf dem Trainermarkt eine adäquate Alternative ausfindig machen können.