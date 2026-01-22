Mehr als 35 Millionen: Die HSV-Leihdeals im Check

Giorgi Gocholeishvili (24)

ausgeliehen von Shakhtar Donetsk

In der Hansestadt zeigt der Georgier (19 Länderspiele) vielversprechende Ansätze, wurde zwischenzeitlich allerdings verletzungsbedingt ausgebremst und hat nun Schwierigkeiten, sich zurück in die erste Elf zu kämpfen. Bleibt Gocholeishvili mehr Rotations- als Stammspieler, wird der HSV die Kaufoption über vier Millionen Euro wohl verstreichen lassen.

Warmed Omari (25)

ausgeliehen von Stade Rennes

Etwa die Hälfte müsste der Aufsteiger auf den Tisch legen, um den Innenverteidiger an Bord zu halten, der seit Oktober mit einem Außenbandriss ausfällt. In seinen sechs HSV-Einsätzen hatte Omari aber längst unter Beweis gestellt, dass er die zwei Millionen Euro wert ist. Abzuwarten bleibt, wie schnell er wieder zurück zu alter Stärke findet.

Fábio Vieira (25)

ausgeliehen vom FC Arsenal

Nahezu ausgeschlossen ist eine Festverpflichtung des portugiesischen Spielmachers. Schließlich liegen 20 Millionen Euro weit außerhalb der Hamburger Möglichkeiten. Zudem sind Vieiras Darbierungen zwar ordentlich, aber nicht herausragend (fünf Scorerpunkte in 14 Partien). Um den Linksfuß zu binden, bedarf es voraussichtlich einer alternativen Lösung.

Damion Downs (21)

ausgeliehen vom FC Southampton

Erst im Winter kam der schnelle Angreifer zurück nach Deutschland, entsprechend lässt sich der Deal nach zwei Pflichtspielen ohne Torbeteiligung nicht seriös beurteilen. Klar scheint aber, dass Downs bis zum Sommer voll einschlagen muss, damit die Rothosen die ausgehandelten zehn Millionen Euro für eine dauerhafte Zusammenarbeit überhaupt in Betracht ziehen.

Luka Vuskovic (18)

ausgeliehen von Tottenham Hotspur

Für den Abwehrchef, der dem Bundesliga-14. längst entwachsen ist, konnte man sich keine Kaufoption sichern. Utopisch ist ein Bundesliga-Verbleib des 1,93 Meter großen Kopfballmonsters über die Saison hinaus aber trotzdem nicht. Denn Vuskovic will unbedingt zusammen mit seinem aktuell dopinggesperrten Bruder Mario beim HSV spielen. Entsprechend hoffen die Beteiligten, den von zahlreichen Topklubs umworbenen Innenverteidiger doch noch ein wenig länger halten zu können.