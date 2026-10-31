Gespräche laufen: Tür offen für Endrick-Transfer

Trotz hervorragender Ansätze läuft es bei Endrick nicht optimal. Der 20-jährige Brasilianer schafft es nicht, sich nachhaltig bei Real Madrid für einen Platz in der ersten Elf zu positionieren. Große Stars versperren dem Youngster den Weg, um bei den Königlichen den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Möglicherweise das ideale Szenario, um Endrick aus Madrid zu lotsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das sieht man wohl auch beim FC Arsenal so. Laut ‚Teamtalk‘ stehen die Verantwortlichen der Gunners mit den Vertretern des Sturmjuwels weiterhin Kontakt und führen Gespräche. Einen Wechsel nach London hätte Endrick bereits im Sommer abwickeln können, doch der Stürmer entschied sich für einen Verbleib bei den Blancos. Die Arsenal-Bosse blieben geduldig, lauerten weiter und könnten im Januar zuschlagen.

Stellt sich Real quer?

Auch wenn José Mourinho zuletzt immer wieder betonte, dass er Endrick im Kader halten will, lässt sich das Thema aufgrund der mangelnden Spielzeit für das Toptalent nicht komplett abräumen. „Ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Wenn ich im Januar gehen muss, gehe ich. Wenn ich bleiben muss, bleibe ich“, sagte Endrick vor einigen Tagen selbst und befeuerte damit natürlich die Gerüchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Arsenal würde man sich dem Bericht zufolge ein Modell wünschen, das eine Leihe mit Kaufoption vorsieht. So könnte der Premier League-Vertreter ein halbes Jahr testen, ob Endrick die Voraussetzungen für die englische Liga mitbringt und unter Umständen im kommenden Sommer einen festen Deal abschließen.

Was will Endrick?

Da die Königlichen Endrick aber ungern abgeben wollen, ist fraglich, ob man sich auf einen solchen Vorschlag der Engländer einlässt. Wichtig wird dahingehend auch sein, was Endrick seinem aktuellen Arbeitgeber gegenüber kommuniziert und wie sehr er und seine Berater einen möglichen Transfer vorantreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Endricks Aktie dürfte im Winter-Transferfenster jedenfalls heiß gehandelt werden. Spielt der Angreifer weiterhin nur selten und steigt seine Frustration darüber, wird ein Januar-Wechsel immer realistischer.