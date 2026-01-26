Menü Suche
Offensivverstärkung: Bedient sich der HSV in Freiburg?

von Lukas Weinstock - Quelle: Hamburger Abendblatt
Mit dem Hamburger SV steigt ein weiterer Bundesligist in den Poker um Eren Dinkci ein. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, gehört der 24-Jährige zu den Kandidaten, mit denen sich der HSV auf der Suche nach Offensivverstärkungen beschäftigt. In den vergangenen Wochen wurde der Rechtsaußen unter anderem auch beim SV Werder Bremen sowie beim 1. FC Köln gehandelt.

Das Problem: Dem Abendblatt zufolge liegt Dinkcis Preisschild bei sechs Millionen Euro. Eine Summe, die die Rothosen wohl nicht stemmen können. Zu einem Deal kommt es also voraussichtlich nur, wenn sich die Breisgauer auf eine Leihe einlassen – möglicherweise ja auch mit Kaufoption.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
