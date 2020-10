St. Pauli plant Wintertransfers

Eine Woche nach Transferende hat Andreas Bornemann bereits den Wintertransfermarkt im Januar im Blick. „Wir haben bewusst diese Linie durchgezogen, um gegebenenfalls auch im Winter reagieren zu können. Bereits in den nächsten Wochen gehen die Planungen für die nächste Transferperiode, die im Januar beginnt, weiter“, erklärt der Sportchef des FC St. Pauli gegenüber der ‚Bild‘.

350.000 Euro Ablöse investierten die Hamburger in Lukas Daschner, die übrigen Neuverpflichtungen wie unter anderem Guido Burgstaller kamen ablösefrei. „Aktuell haben wir noch etwas Spielraum, um eventuelle Lücken schließen zu können oder an Stellschrauben zu drehen. Aber die noch immer andauernde Pandemie verlangt auch hier ein Handeln mit Augenmaß“, so Bornemann.