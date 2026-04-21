BVB: Neue Ausrichtung im Adeyemi-Poker

Borussia Dortmund würde den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag von Karim Adeyemi nach wie vor gerne verlängern. Das bereits vorliegende Angebot will der 24-jährige Flügelspieler allerdings aufbessern. Dabei soll es neben einer Gehaltsaufstockung auch um eine Ausstiegsklausel gehen. Um doch noch eine Einigung erzielen zu können, scheinen die Dortmunder ihr ursprüngliches Angebot zugunsten der Spielerseite zu überdenken.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, wäre der BVB durchaus dazu bereit, den Forderungen des elffachen Nationalspielers nachzukommen. Ein ähnliches Vertragsmodell wie im Fall Nico Schlotterbeck könne zum Thema werden. Mit dem 26-jährigen Abwehrboss verlängerten die Dortmunder erst kürzlich und ließen sich darauf ein, eine Ausstiegsklausel in den Vertrag einzubauen, die bereits im Sommer greift.

Dass sich der Tabellenzweite der Bundesliga nun auch bei Adeyemi zu einem solchen Passus hinreißen lassen könnte, erscheint angesichts der bisherigen Ausgangslage im Verhandlungspoker durchaus überraschend. Zuletzt war der Tenor eher, dass der BVB nicht dazu bereit sei, dem pfeilschnellen Linksfuß eine solche Klausel einzugestehen. Stattdessen habe man eher den Plan verfolgt, Adeyemi im Sommer zu Geld zu machen und den angestrebten Kaderumbruch voranzutreiben. Interesse am Offensivspieler – der seit 2022 in Dortmund unter Vertrag steht – besteht insbesondere in der Premier League.