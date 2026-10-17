Gyökeres vor Winter-Abgang: Weltmeister im Tausch?

Wie die ‚Sun‘ berichtet, ist Viktor Gyökeres (28) bereit, den FC Arsenal nach nur eineinhalb Jahren bereits wieder zu verlassen. Neben den geringen Einsatzzeiten des schwedischen Angreifers soll auch das hartnäckige Buhlen der Gunners um Julián Alvarez (26) von Atético Madrid im vergangenen Sommer dem Gyökeres-Lager sauer aufgestoßen sein.

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Daher sondieren die Berater des Angreifers laut der Boulevardzeitung bereits in Vorbereitung auf das kommende Wintertransferfenster mögliche Optionen. Interesse gebe es aus der Premier League, aber auch Italien, Deutschland und Spanien gehören „zu den potenziellen Zielen, die derzeit geprüft werden“.

Einer der Hauptinteressenten ist weiterhin Atlético Madrid, das den Angreifer bereits vor einem Jahr auf der Liste hatte. Dabei steht laut ‚Teamtalk‘ ein mögliches Tauschgeschäft im Raum. Gyökeres könnte ausgerechnet im direkten Gegenzug zu Alvarez den Weg in die spanische Hauptstadt antreten, um den sich Arsenal im Winter erneut bemühen möchte.

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Der Weltmeister von 2022 stehe weiter ganz oben auf der Gunners-Lste. Gyökeres steht dem Vernehmen nach einem Wechsel offen gegenüber. In der aktuellen Saison steht der 41-fache Nationalspieler nach sieben Pflichtspieleinsätzen noch immer torlos da. Meist kommt Gyökeres aber nur von der Bank und darf nur wenige Minuten ran.

Trainerlob trotz Torflaute

Arsenal-Coach Mikel Arteta lobte den Mittelstürmer zuletzt trotzdem ausdrücklich, sagte gegenüber ‚Sky Sports‘: „Viktor strahlt einen unglaublichen Willen, eine enorme Entschlossenheit und eine hohe Arbeitsmoral aus, um sich zu verbessern und der Mannschaft zu helfen. So ist Viktor jeden Tag, unabhängig von seiner Position und davon, ob er ein Tor schießt oder nicht. Und deshalb kommt er immer als Einsatzkandidat infrage.“

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Tore sind jedoch das, was den Gunners in der bisherigen Spielzeit fehlt. Trotz des zweiten Tabellenplatzes steht der amtierende Meister bei lediglich zehn Treffern in sechs Premier League-Partien. Am morgigen Sonntagabend (17:30 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei Nottingham Forest auf dem Programm.