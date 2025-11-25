Heuer Fernandes: HSV fasst wichtigen Entschluss

Der Hamburger SV hat hinsichtlich einer Vertragsverlängerung von Daniel Heuer Fernandes eine Entscheidung getroffen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, möchten die Rothosen noch vor dem Jahresende in die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier einsteigen. Beide Seiten können sich vorstellen, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag auszudehnen.

Der 33-Jährige spielt bereits seit sieben Jahren im Volkspark. Vor der laufenden Saison konnte er den Konkurrenzkampf mit Bayern-Leihgabe Daniel Peretz (25) für sich entscheiden und macht seitdem mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Mehrere Anfragen liegen dem Keeper dem Boulevardblatt zufolge vor.