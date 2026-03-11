Schalke-Verbleib: Der Stand bei Ndiaye

Frank Baumann versprüht wenig Hoffnung, dass Leihspieler Moussa Ndiaye (22) über den Sommer hinaus bei Schalke 04 bleiben wird. Zwar will der Sportvorstand im ‚WAZ‘-Talk ‚19:04 – Inside Schalke‘ nicht ausschließen, dass Königsblau Chancen haben könnte, noch sei es aber „zu früh, um es seriös einschätzen zu können“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Krux für die Knappen: Beim Winter-Deal konnte man dem RSC Anderlecht keine Kaufoption abringen. „Anderlecht hat das komplett abgelehnt. Und wenn wir es gemacht hätten, dann wäre sie wohl auch so hoch gewesen, dass es für uns – egal in welchem Szenario – nicht zu stemmen wäre“, klärt Baumann auf.