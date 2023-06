Neuer Torhüter für Union?

Torhüter Christian Früchtl soll sich im Visier von Union Berlin befinden. Das berichtet der österreichische Ableger des ‚kicker‘. Manuel Ortlechner, Sportdirektor von Austria Wien, zufolge ist bislang jedoch kein Angebot für den 23-Jährigen eingegangen.

Ob sich die Spur zum ehemaligen Nachwuchstorwart des FC Bayern erhärtet, bleibt ohnehin fraglich. Zum einen deutet derzeit nichts auf einen Abschied von Frederik Rönnow (30) hin, zum anderen wurde Lennart Grill (24), die etatmäßige Nummer zwei, erst kürzlich fest unter Vertrag genommen.

Früchtl spielt seit vergangenem Sommer in der Mozartstadt und stand in der abgeschlossenen Saison in allen 32 Ligaspielen in der Startelf. Wettbewerbsübergreifend blieb er in 42 Einsätzen achtmal ohne Gegentor. Vertraglich ist der 1,93 Meter große Schlussmann noch bis 2025 gebunden.