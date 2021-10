Trippier will zurück nach England

Kieran Trippier kann sich eine Rückkehr in die Premier League gut vorstellen. „Ich würde gerne wieder in der Premier League spielen“, so der 31-Jährige im Interview mit der ‚Daily Mail‘. Im vergangenen Sommer wurde der englische Nationalspieler von Manchester United und dem FC Arsenal umworben, ein Wechsel scheiterte aber an der hohen Ablöseforderung von Atlético Madrid.

Eine Rückkehr zum FC Burnley und Ex-Trainer Sean Dyche bezeichnet der Engländer als vorstellbares Szenario: „Wer weiß, vielleicht spiele ich am Ende meiner Karriere noch einmal für Dyche und werde dann Trainer bei ihm.“ Bis 2023 ist der Rechtsverteidiger noch an Atlético gebunden.