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Premier League

Arbeloa winkt neuer Job

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
Álvaro Arbeloa Coca @Maxppp

Kurz nach dem Abschied bei Real Madrid winkt Álvaro Arbeloa eine neue berufliche Chance. Laut ‚The Athletic‘ führt der spanische Coach Gespräche über ein Engagement mit dem FC Fulham. Bei den Cottagers könnte Arbeloa die Nachfolge von Marco Silva antreten.

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Ob vielleicht sogar schon zeitnah mit einem Abschluss zu rechnen ist, geht es aus dem Bericht des renommierten Fußballportals nicht hervor. Allerdings wäre der Schritt in die Premier League für Arbeloa eine gute Möglichkeit, um nach einem chaotischen Halbjahr bei Real seine Reputation wiederherzustellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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