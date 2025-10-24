FC Bayern: Bleibt Ibrahimovic in Heidenheim?

Der 1. FC Heidenheim kann sich eine längere Zusammenarbeit mit Arijon Ibrahimovic vorstellen. Wie ‚Sky‘ berichtet, will der FCH das Gespräch mit dem FC Bayern suchen, um den Leihspieler länger an die Förde zu binden. Der Vorletzte der Bundesliga besitzt keine Kaufoption.

Nach seiner misslungenen Leihe zu Lazio Rom im vergangenen Winter ist Ibrahimovic bei Heidenheim voll integriert. Trainer Frank Schmidt setzte den Offensivspieler in allen Partien von Beginn an ein. Noch wartet der 19-Jährige im deutschen Oberhaus auf einen Scorerpunkt. Vertraglich ist der deutsche U20-Nationalspieler nur noch bis 2027 an die Bayern gebunden, bei einer erneuten Leihe müsste der FCB also zunächst den Vertrag verlängern.