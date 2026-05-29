92-Millionen-Stürmer zum FC Bayern?

Offensivspieler Anthony Gordon (25) befindet sich im Anflug auf den FC Barcelona. Bis zu 80 Millionen Euro fließen an Newcastle United – eine Summe, die der ebenfalls stark interessierte FC Bayern nicht bereit war zu investieren.

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Eine nicht weniger teure Alternative haben die Münchner inzwischen offenbar ins Visier genommen: Junior Kroupi (19) vom AFC Bournemouth. Informationen von ‚Absolut Bayern‘ zufolge hat der deutsche Rekordmeister den Premier League-Stürmer auf dem Zettel. Konkrete Schritte für eine Verpflichtung wurden bislang aber nicht in die Wege geleitet.

Viel Potenzial, viele Verehrer

Kroupi erzielte in seiner ersten Saison in Englands höchster Spielklasse stolze 13 Treffer und schoss Bournemouth damit in die Europa League. Das ruft natürlich zahlreiche Interessenten auf den Plan, darunter auch den FC Chelsea, den FC Arsenal, Manchester City und den FC Barcelona.

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Kroupi kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf der Zehn sowie auf dem Flügel agieren. Im Team von Vincent Kompany könnte der französische U21-Nationalspieler somit nicht nur als Backup von Luis Díaz (29) fungieren, sondern auch als Ersatz für Leihspieler Nicolas Jackson (24) dienen.

Abzuwarten bleibt, ob sich die Bayern auf ein Wettbieten einlassen wollen. Zuletzt stand schon eine Ablöse von mindestens 92 Millionen Euro für den Rechtsfuß im Raum, der auf der Insel noch bis 2030 unter Vertrag steht.