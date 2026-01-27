Nächster Coup: Schalke verpflichtet Ljubicic

Schalke 04 rüstet im Aufstiegsrennen weiter auf. Wie der Tabellenführer der 2. Bundesliga offiziell mitteilt, wechselt Dejan Ljubicic von Dinamo Zagreb nach Gelsenkirchen. Im Gegenzug erhält der kroatische Spitzenklub inklusive Boni eine Ablösesumme in Höhe von einer Million Euro. Der 28-Jährige unterschreibt bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2028.

„Dejan hat bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt. Er erkennt Räume schnell, trifft saubere Entscheidungen und strukturiert das Spiel aus dem Zentrum heraus. Zudem bringt er eine hohe Spielintelligenz mit. Dejan sehen wir als zuverlässigen Teamplayer, der vielseitig einsetzbar ist“, sagt Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.

Wie man in die Bundesliga aufsteigt, weiß Ljubicic bestens. In der vergangenen Saison war er fester Bestandteil der Mannschaft des 1. FC Köln, die als Zweitligameister ins Oberhaus zurückkehrte.

Der Österreicher hatte sich im Sommer dann zunächst für ein neues Abenteuer beim Europa League-Teilnehmer Dinamo Zagreb entschieden. Nun folgt die schnelle Rückkehr nach Deutschland.

Über seinen Wechsel zu S04 sagt Ljubicic: „Für mich ist Schalke 04 in der aktuellen Situation eine super Herausforderung. Mir ist von den Schalker Verantwortlichen in sehr guten Gesprächen erklärt worden, wo sie mich sehen und wie ich eine Verstärkung für die Mannschaft werden kann. Dafür werde ich ab dem ersten Tag mein Bestes geben.“