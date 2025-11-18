Lukeba vermeidet RB-Bekenntnis

Castello Lukeba weicht den Fragen nach seiner Zukunft weiter aus. „Mein Ziel ist es, mit Leipzig zurück nach Europa zu kommen. Denn die Champions League nur im Fernsehen zu sehen, tut extrem weh. Weiter denke ich nicht“, sagt der Innenverteidiger von RB Leipzig im Interview mit der ‚Bild‘. Der 22-Jährige richtet den Blick aufs Sportliche: „Wir müssen fokussiert sein. Die Saison ist lang, letztes Jahr sind wir auch gut gestartet und hatten dann große Probleme.“

In seinem bis 2029 laufenden Vertrag ist für den kommenden Sommer eine 80 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel verankert. Berichten zufolge würden die Sachsen Lukeba womöglich auch für rund 60 Millionen Euro ziehen lassen. Einen Wunschklub hat der Franzose nicht: „Mein Traum ist es, Weltmeister zu werden oder irgendwann die Champions League zu gewinnen. Irgendwann bei einem speziellen Verein zu spielen, davon träume ich nicht. Eher davon, Titel zu holen – denn daran erinnert man sich am Ende seiner Karriere am meisten.“ Interesse hatten im vergangenen Sommer nach FT-Informationen unter anderem der FC Bayern, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur.