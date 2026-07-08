Missverständnis beendet: Nübel verlässt Bayern

Alexander Nübel kehrt dem FC Bayern endgültig den Rücken. Besiktas teilt mit, dass der 29-Jährige nach Istanbul wechselt. In der türkischen Hauptstadt unterschreibt der Schlussmann einen Vertrag bis 2029.

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Als Ablöse fließen kolportierte 6,5 Millionen Euro zuzüglich fünf Millionen an Boni. Das liegt deutlich unter der ursprünglichen Forderung der Münchner von 20 Millionen Euro. Zudem kassiert Nübel noch eine Abfindung vom deutschen Rekordmeister.

Eberl verabschiedet Nübel

Im Gegenzug spart der FCB dafür das zwölf Millionen schwere Gehalt des deutschen Nationaltorhüters ein. Aufgrund seiner Gastspiele bei der AS Monaco und dem VfB Stuttgart absolvierte Nübel für die Bayern in sechs Jahren nur vier Spiele.

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Sportvorstand Max Eberl sagt zum Abgang Nübels: „Alexander Nübel ist ein sehr guter Torhüter, der sich beim FC Bayern, bei AS Monaco sowie beim VfB Stuttgart stetig weiterentwickelt und etabliert hat. Jetzt möchte er den nächsten Schritt bei Beşiktaş Istanbul machen. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“