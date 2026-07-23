Rekordtransfer: Tzolis unterschreibt bei Arsenal

Beim FC Arsenal steht ein Neuzugang vor der Tür. Wie die Gunners mitteilen, gehört Christos Tzolis (24) ab sofort zum Kader der Londoner. Die genaue Vertragslänge geben die Engländer nicht an, die Rede ist von einem langfristigen Kontrakt. Laut unterschiedlichen Medien gilt das Arbeitspapier bis 2031.

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Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Dem Vernehmen nach fließen 41 Millionen Euro Ablöse für den Transfer. Damit wird Tzolis zum teuersten Abgang der Vereinsgeschichte von Brügge und gleichzeitig auch der belgischen Liga. Der griechische Offensivspieler ging in der Saison 2023/24 auch schon hierzulande auf Torejagd. Für Fortuna Düsseldorf absolvierte er 30 Zweitligaspiele (22 Tore, sieben Assists).

Arsenal-Sportdirektor Andrea Berta freut sich auf den neuen Mann: „Christos ist ein extrem vielseitiger Offensivspieler, der von Natur aus auf der linken Seite agiert, sich aber in der gesamten Offensive wohlfühlt. Er ist ein exzellenter Torjäger mit beiden Füßen, blüht auf engstem Raum auf und verfügt über unglaubliche technische Fähigkeiten.“