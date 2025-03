Benzema offen für Real-Rückkehr

Karim Benzema (37) kann sich vorstellen, nach seiner aktiven Karriere in neuer Funktion zu Real Madrid zurückzukehren, beispielsweise als Botschafter oder im Ausbildungsbereich. In der Sendung ‚Los amigos de Edu‘ spricht Benzema über sein gutes Verhältnis zu Real-Präsident Florentino Pérez: „Ich möchte dem Fußball nahe bleiben. Ich möchte Florentino nahe bleiben, wenn ich mich zur Ruhe setze.“ Benzema betont: „Für mich ist Madrid der beste Verein der Welt“

Bei Real erlebte der Franzose die erfolgreichste Zeit seiner Karriere, holte unter anderem fünf Champions League-Titel und vier Meisterschaften. Seit Sommer 2023 geht Benzema in Saudi-Arabien auf Torejagd. In 22 Pflichtspielen stehen in dieser Saison 18 Tore auf seinem Konto. Benzema sagt: „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Al Ittihad. Es hängt davon ab, wie ich mich jedes Jahr fühle. Trainer zu sein ist zweifellos komplizierter als Spieler zu sein.“