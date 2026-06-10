Der FC Schalke verkündet einen Transfercoup. Von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf wechselt Satoshi Tanaka (23) zu den Königsblauen. In Gelsenkirchen unterschreibt der japanische Mittelfeldspieler bis 2030.

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Wegen des Abstiegs sank Tanakas Ausstiegsklausel von zehn auf eine Million Euro – angesichts seiner Entwicklung ein Schnäppchen-Preis.

„Satoshi bringt für die Position im defensiven Mittelfeld die Eigenschaften mit, die für unsere Spielweise wichtig sind: Er ist aggressiv in der Arbeit gegen den Ball, dynamisch und agil. Mit seiner Laufstärke und Intensität erfüllt er das von uns gesuchte Anforderungsprofil sehr gut. Wir sind davon überzeugt, dass er uns in der Bundesliga helfen wird“, sagt Direktor Profifußball Youri Mulder.

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Der Neuzugang selbst ergänzt: „Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 haben mir in den Gesprächen genau aufgezeigt, wie ich zu ihrem Fußball in der Bundesliga passe. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich freue mich sehr auf die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten Anfang Juli und die Spiele in der VELTINS-Arena.“

Auf eine Zusammenarbeit hatten es auch andere Vereine abgesehen, den Zuschlag sicherte sich aber der Bundesliga-Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet.

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Derweil geht den Düsseldorfern ein hohes Transferplus durch die Lappen. Erst vor einem halben Jahr war Tanaka für 900.000 Euro von Sanfrecce Hiroshima ins Rhienland gekommen.