Schalke: Knäbel will Kaderwert erhöhen

Beim FC Schalke soll im Winter perspektivisch eingekauft werden. „Wir wollen versuchen, auch in den Kaderwert zu investieren“, wird Sportvorstand Peter Knäbel vom ‚kicker‘ zitiert. Auf der Liste stehen folglich nicht nur erfahrene Sofortlösungen, sondern auch jüngere Spieler mit der Aussicht auf künftige Transfererlöse.

Mit einem Durchschnittsalter von 26,9 Jahren liegt der Schalker Kader in dieser Kategorie auf Platz zwei, älter ist nur die Mannschaft des VfL Bochum. Bezeichnend: Den wichtigen 1:0-Sieg gegen Mainz 05 stellte Routinier Simon Terodde (34) her. Frische Kräfte sollen dazustoßen. Ob der begrenzten finanziellen Möglichkeiten bieten sich vor allem Leih-Modelle mit Kaufklausel an.