Angebot liegt vor: Klare Tendenz bei Kramaric

Bei der TSG Hoffenheim genießt Andrej Kramaric den Status als Vereinslegende. Der Kroate, der seit 2016 für die Kraichgauer aufläuft, ist Rekordtorschütze des Vereins. Trotz des fortgeschrittenen Alters möchte die TSG noch einmal den auslaufenden Vertrag des 34-Jährigen verlängern.

Laut ‚Sky‘ laufen längst konkrete Verhandlungen zwischen beiden Parteien. Dem Bezahlsender zufolge liegt Kramaric sogar bereits ein unterschriftsreifes Angebot der Sinsheimer vor. Der Offensivspieler selbst möchte ebenfalls bleiben. Unklar ist noch, ob der neue Kontrakt bis 2027 oder bis 2028 laufen soll.

Auch in dieser Spielzeit ist Kramaric nicht zu stoppen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht er bei zehn Toren und vier Vorlagen in 24 Bundesligaspielen und hat damit einen großen Anteil, dass die TSG um die Champions League-Plätze spielt. Die Chancen stehen gut, dass der Rechtsfuß in der kommenden Saison auch selbst Teil des Abenteuers Königsklasse ist.