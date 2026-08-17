Nathan Ngoumou verlässt Borussia Mönchengladbach. Der 26-jährige Flügelspieler unterschreibt in der Ligue 1 beim OGC Nizza. Als Ablöse können durch potenzielle Boni am Ende rund 500.000 Euro fließen, außerdem sichern sich die Fohlen eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung.

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Un indomptable en terre niçoise. 🇨🇲🦁 pic.twitter.com/QhzaS8SdxL — OGC Nice (@ogcnice) August 17, 2026

Ngoumou war 2022 für acht Millionen Euro aus Toulouse zur Borussia gewechselt. In den vergangenen vier Jahren absolvierte der Flügelspieler 71 Bundesligaspiele und erzielte dabei acht Tore. Sein Achillessehnenriss im April 2025 setzte ihn fast ein Jahr außer Gefecht.