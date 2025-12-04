Herausforderer gesucht: Verteidiger-Domino bei Bayern?

Beim FC Bayern könnte es im Sommer zum großen Domino der Innenverteidiger kommen. Laut ‚Sky‘ planen die Münchner, einen neuen Herausforderer zu verpflichten, sollte Dayot Upamecano (27) seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängern. Der potenzielle Neuzugang müsste um die 18 oder 19 Jahre alt sein und entsprechend hohes Potenzial mitbringen.

Ein solches Profil bringt Tylel Tati vom FC Nantes mit. Dass die Verantwortlichen von der Säbener Straße am 17-jährigen Toptalent dran sind, enthüllte FT bereits im November exklusiv. Tati würde allerdings um die 50 Millionen Euro Ablöse kosten.

Alles hängt an Upa

Um für einen solchen Youngster Platz im Kader zu schaffen, stünde auch der Verkauf von Minjae Kim (29) weiterhin auf der Tagesordnung. Der Südkoreaner ist hinter Upamecano und Jonathan Tah (29) nur noch Ergänzungsspieler. Die gesamten Pläne der Bayern hängen allerdings unmittelbar mit Upamecano zusammen. Schlägt der französische Nationalspieler eine Verlängerung entgegen der aktuellen Entwicklungen doch noch aus, müssen die Kaderplaner des Ligaprimus umdisponieren.

Als direkten Ersatz für Upamecano wurden schon einige Namen in den Medien genannt. Castello Lukeba (22) von RB Leipzig, Marc Guéhi (25) von Crystal Palace, Ibrahima Konaté (26) vom FC Liverpool und Nico Schlotterbeck (26) von Borussia Dortmund sind die prominentesten Kandidaten.