Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Herausforderer gesucht: Verteidiger-Domino bei Bayern?

In der Abwehr des FC Bayern könnte es zu Veränderungen kommen. Welche Spieler kommen und gehen hängt stark mit der Entscheidung von Dayot Upamecano zusammen, seinen Vertrag zu verlängern oder die Bayern zu verlassen.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Dayot Upamecano konzentriert sich auf seine nächste Abwehraktion @Maxppp

Beim FC Bayern könnte es im Sommer zum großen Domino der Innenverteidiger kommen. Laut ‚Sky‘ planen die Münchner, einen neuen Herausforderer zu verpflichten, sollte Dayot Upamecano (27) seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängern. Der potenzielle Neuzugang müsste um die 18 oder 19 Jahre alt sein und entsprechend hohes Potenzial mitbringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein solches Profil bringt Tylel Tati vom FC Nantes mit. Dass die Verantwortlichen von der Säbener Straße am 17-jährigen Toptalent dran sind, enthüllte FT bereits im November exklusiv. Tati würde allerdings um die 50 Millionen Euro Ablöse kosten.

Alles hängt an Upa

Um für einen solchen Youngster Platz im Kader zu schaffen, stünde auch der Verkauf von Minjae Kim (29) weiterhin auf der Tagesordnung. Der Südkoreaner ist hinter Upamecano und Jonathan Tah (29) nur noch Ergänzungsspieler. Die gesamten Pläne der Bayern hängen allerdings unmittelbar mit Upamecano zusammen. Schlägt der französische Nationalspieler eine Verlängerung entgegen der aktuellen Entwicklungen doch noch aus, müssen die Kaderplaner des Ligaprimus umdisponieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als direkten Ersatz für Upamecano wurden schon einige Namen in den Medien genannt. Castello Lukeba (22) von RB Leipzig, Marc Guéhi (25) von Crystal Palace, Ibrahima Konaté (26) vom FC Liverpool und Nico Schlotterbeck (26) von Borussia Dortmund sind die prominentesten Kandidaten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Min-Jae Kim
Dayot Upamecano
Jonathan Tah

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Min-Jae Kim Min-Jae Kim
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
Jonathan Tah Jonathan Tah
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert