Diaby vor Europa-Rückkehr?

von Dominik Sandler
Moussa Diaby lacht beim Training mit Frankreich @Maxppp

Nach eineinhalb Jahren in Saudi-Arabien könnte Moussa Diaby noch im Winter nach Italien wechseln. Matteo Moretto berichtet, dass Inter Mailand Interesse am 26-Jährigen zeigt. Dieser war im Sommer 2023 für 55 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Aston Villa und ein Jahr später für 60 Millionen zu Al Ittihad gewechselt.

An der Seite von Karim Benzema (38) und N’Golo Kanté (34) wollte der Franzose um die Meisterschaft im Wüstenstaat mitspielen, aktuell steht das Team aber nur auf Rang sechs. Der Vertrag des Flügelspielers läuft noch bis 2029.

