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United-Debakel: Carrick ist ratlos

von Remo Schatz - Quelle: Sky Sports
1 min.
Michael Carrick macht sich Sorgen @Maxppp
Man United 0-3 Bournemouth

Nach der heutigen 0:3-Klatsche gegen den AFC Bournemouth gibt sich Michael Carrick wenig optimistisch. „Es ist eine schwierige Situation. Daran führt kein Weg vorbei. Wie es aussieht und wie es weitergeht, weiß ich wirklich nicht“, erklärt der Trainer von Manchester United bei ‚Sky Sports‘.

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Von sich aus kündigen wird der frühere United-Profi auch nach dem achten sieglosen Pflichtspiel in Folge nicht: „Ich tue immer das, was für diesen Fußballverein am besten ist. Das habe ich schon immer gesagt, und daran ändert sich auch jetzt nichts. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe meine Position. Ich spüre die Verantwortung.“ Neben Unai Emery gilt Julian Nagelsmann als Topkandidat auf die Carrick-Nachfolge.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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